В Китае признали россиян воинственным народом

Журналисты объяснили, почему у местного населения сложилось такое впечатление.

Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян "воинственным народом". Об этом сообщило местное издание Sohu. Журналисты пояснили, что у позиции китайцев есть историческое обоснование природы данного явления.

Они напомнили, что Россия - страна, которой удалось захватить больше всего земель за всю свою историю. Во времена империи и СССР государство имело территории в 25 млн кв. километров. Важным фактором является суровая погода и холода на большей части страны. Минимальная температура в Сибири может достигать минус 70 градусов по Цельсию. Такую зиму иностранцы сравнили с острым кинжалом, который неоднократно помогал побеждать в войнах. В пример ставится Северная война со Швецией, Отечественная война 1812 года против Наполеона и ВОВ против фашистской Германии. Русские могут выживать в экстремальную погоду.

В Китае добавили, что во времена правления династии Цин русских презрительно называли "волосатиками". Тогда страна захватила много территорий, которые принадлежали КНР.

Ранее Piter.tv писал о том, что премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай.

