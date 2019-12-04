Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Часть конструкции будет проходить через Монголию. Оттуда газ будет поставляться в Китай.

Премьер-министр Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай. Ухнагийн Хурэлсух встретился с Дмитрием Медведевым. Чиновники обсудили сотрудничество в газовой сфере между странами. Дипломаты также договорились о продолжении соглашений в военно-техническом направлении.

Монголия рассчитывает, что строительство нового газопровода будет проходить и через ее территорию. Я понимаю, что сегодня у нас дан старт началу этого проекта, - выразил надежду дипломат. Ухнагийн Хурэлсух поблагодарил российскую сторону, что она поддерживает проект.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак говорил о том, что будет создана рабочая группа, с представителями России и Монголии. Ожидается, что поставки газа с Ямала будут поступать в Китай через Монголию.

Ранее Piter.tv писал о том, что китайский мальчик во время запуска фейерверка взорвал канализацию.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

