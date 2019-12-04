Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай

Премьер-министр Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай. Ухнагийн Хурэлсух встретился с Дмитрием Медведевым. Чиновники обсудили сотрудничество в газовой сфере между странами. Дипломаты также договорились о продолжении соглашений в военно-техническом направлении.
Монголия рассчитывает, что строительство нового газопровода будет проходить и через ее территорию. Я понимаю, что сегодня у нас дан старт началу этого проекта, - выразил надежду дипломат. Ухнагийн Хурэлсух поблагодарил российскую сторону, что она поддерживает проект.
Ранее глава Минэнерго России Александр Новак говорил о том, что будет создана рабочая группа, с представителями России и Монголии. Ожидается, что поставки газа с Ямала будут поступать в Китай через Монголию.
Ранее Piter.tv писал о том, что китайский мальчик во время запуска фейерверка взорвал канализацию.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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