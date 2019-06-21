37 человек находятся в критическом состоянии.

В Китае при взрыве газа погибли 11 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел на продовольственном рынке в городе Шиянь. По данным СМИ, пострадали более 130 человек, состояние 37 их которых медики оценивают как критическое.

По предварительной версии, причиной трагедии могла стать утечка газа. В момент взрыва на территории рынка находилось много людей, которые завтракали в нескольких заведениях общественного питания.

В настоящее время местные власти и сотрудники медицинских учреждений призывают население активно сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим. Поисково-спасательная операция на месте инцидента продолжается.

Ранее в Харькове три человека пострадали при взрыве гранаты.

Видео: Youtube/大紀元新聞網