Очевидцы считают, что пожар в сталинке на Стачек произошел из-за взорвавшегося самоката

При пожаре погибла домашняя кошка. Четыре человека пострадали.

Сегодня днем, 5 июня, на проспекте Стачек в доме № 46 произошло возгорание, в результате которого пострадали люди и погибло одно животное. Свидетели события высказали предположение о том, что пожар произошел из-за взорвавшегося в квартире самоката. Об этом сообщили "Невские новости".

Напомним, что огонь охватил комнату и коридор, общая площадь которых составляет 22 "квадрата". Спасатели сняли с горящего балкона 26-летнюю мать с двумя маленькими детьми. Все трое надышались дымом и получили легкое отравление. При пожаре пострадал и 36-летний мужчина. Он получил серьезные ожоги и сейчас находится в больнице. Известно, что в квартире погибла домашняя кошка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пострадавший во время взрыва на Энтузиастов пытался совершить самоубийство.

Фото: Piter.tv