В The Eurasian Times рассказали о достоинствах российского самолета пятого поколения.

В Китае назвали преимущества российских истребителей Су-57 перед американскими F-35. Журналисты The Eurasian Times убедились в том, что Военно-воздушные силы Пекина все больше нуждаются в боеспособностях самолетов пятого поколения. Однако они сомневаются, что Су-57 получится интегрировать в национальную систему обороны

Су-57 может уклоняться от приближающихся вражеских ракет благодаря своей сверхманевренности и поражать врагов с близкого расстояния — ситуация, когда малозаметность не так важна, как сверхманевренность публикация The Eurasian Times

Авторы материала также отметили среди достоинств Су-57 крейсерский полет на сверхзвуковой скорости и высокую маневренность. Они позволяют самолету уклоняться от ракетного удара.

Петербуржец получил кроссовки с запиской от заключенного из Китая.

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