Петербуржец получил кроссовки с запиской от заключенного из Китая

В письме мужчина по имени Уйгур просит о помощи.

Житель Петербурга заказал кроссовки из Китая и нашел в коробке с обувью послание с просьбой о помощи. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

По словам покупателя, в коробке лежал клочок бумаги, на котором на английском языке было написано: "Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур". Петербуржец считает, что записка реальна, поэтому он попытался выяснить, кто написал ее, чтобы помочь автору. Мужчина обратился в магазин, где приобрел обувь, а также написал двум дистрибьюторам, однако ответ так и не получил.

Отметим, что уйгуры – это тюркоязычный народ, который подвергается репрессиям со стороны властей Китая. В лагерях перевоспитания в КНР принудительно держат граждан Китая, исповедующих ислам. Заключенные сидят в неволе без следствия, суда и предъявления каких-либо обвинений.

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Фото: Telegram / "Mash на Мойке"