Китай поздравил Байдена и заявил, что уважает выбор народа США

Китай знает о том, что результаты голосования будут определены в соответствии с законодательством США.

Китай поздравил кандидата от Демократической партии Джо Байдена с победой на президентских выборах и заявил, что уважает выбор народа США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Однако он отметил, что Китай знает о том, что результаты голосования будут определены в соответствии с законодательством США.

Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис. цитата из заявления официального представителя МИД КНР Вана Вэньбина

Ранее в Китае объяснили введение системы двух тестов на COVID-19 для приезжих. Данная мера объясняется ростом числа ввозных случаев инфицирования по стране за последний месяц.

Фото: pixabay.com