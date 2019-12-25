В МИД рассказали о резком росте числа пациентов с коронавирусом, которые привезли инфекцию из-за границы.

В Китае объяснили введение системы двух тестов на COVID-19 для приезжих. Об этом журналистам в рамках пресс-конференции сообщил заместитель главы МИД КНР Ло Чжаохуэй. Он прокомментировал требование Пекина предоставлять путешественникам не только ПЦР-тест на наличие/отсутствие коронавируса, но и серологический тест на антитела к COVID-19. Данная мера объясняется ростом числа ввозных случаев инфицирования по стране за последний месяц.

Вторая волна и ее угроза являются крайне суровой действительностью, к настоящему моменту в нашей стране зарегистрировано более 3,6 тысячи ввозных случаев COVID-19, стремительный рост ввозных случаев фиксировался в октябре Ло Чжаохуэй, замглавы МИД Китая

Чиновник уточнил, что сейчас в Китае регистрируется в среднем 16,6 ввозных случаев коронавируса ежесуточно. Этот показатель на 45% выше, чем был в сентябре. За первые 10 дней ноября власти выявили 220 иностранных пациентов с COVID-19.

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