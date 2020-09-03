В Китае назвали возможных покупателей Су-57

Заинтересоваться российскими самолетами пятого поклонения могут в Китае и Турции.

В Китае назвали покупателей Су-57. Издание "Военное обозрение" обратило внимание на публикацию специалиста Сюй Люмина. Иностранец заявил, что новейшей боевой машиной заинтересуются многие страны после того, как она войдет в состав Воздушно-космических сил России. После принятия самолета на вооружение шансы на экспорт значительно вырастут.

Люмин заметил, что первым наиболее вероятным покупателем Су-57 станет сам Китай. Однако Пекин захочет приобрести лишь небольшую партию истребителей. Это связано с тем, что в стране уже имеется на вооружении собственная боевая машина пятого поколения J-20. По словам эксперта, сейчас военные ждут, когда Москва завершит работы над "изделием 30", чтобы изучить подробно технологию.

Вторым потенциальным заказчиком Су-57 Люмин считает Турцию. По словам китайского аналитика, планы Анкары по созданию собственного истребителя пятого поколения будут воплощены еще не скоро. Сейчас Эрдоган ищет альтернативу американским самолетам F-35.

Южная Корея начала сборку первого прототипа истребителя собственного производства.

Видео: Минобороны России