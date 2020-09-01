Анатолий Сердюков раскрыл перспективы Су-57

Российский истребитель уже предлагается иностранным заказчикам.

Глава авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков раскрыл перспективы истребителя Су-57. В интервью для журналистов РБК специалист рассказал, что не ожидает заметный спрос боевых самолетов данной модели на внешних рынках до того момента, как борт поступит на вооружение в российскую армию.

До тех пор, пока мы не поставим достаточно машин в собственную армию, вряд ли будет заметный спрос на внешнем рынке. Это всегда взаимосвязанные вещи Анатолий Сердюков, глава авиакластера "Ростеха"

Специалист напомнил, что для государственной корпорации первостепенной задачей является поставка самолета Су-57 в вооруженные силы РФ. Однако он добавил, что "Ростех" уже предлагает покупку истребителей иностранным заказчикам. Сердюков не стал раскрывать возможных покупателей за границей.

Сердюков объявил о планах уйти на пенсию через пять лет.