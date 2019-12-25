Ему неизвестно о планах сделать его преемником Сергея Чемезова.

Глава авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков объявил о планах уйти на пенсию через пять лет. Заявление он сделал в интервью РБК.

Также он добавил, что ему неизвестно о планах сделать его преемником Сергея Чемезова на посту главы "Ростеха". Сердюков пожелал Чемезову работать ещё очень долго.

Отметим, что Чемезов возглавляет "Ростех" с момента основания корпорации — с 2007 года.

Ранее радиостанцию пятого поколения впервые показали на "Армии-2020".

Видео: YouTube / Yaads