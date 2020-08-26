Концерн "Созвездие" презентовал аппаратуру связи нового поколения.

Радиостанцию пятого поколения впервые показали на "Армии-2020". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал представитель концерна "Созвездие", входящего в холдинг "Росэлектроника". Отечественная техника пятого поколения впервые была продемонстрирована публике.

Разработок такого класса в отечественной промышленности не проводилось более 30 лет. В отличие от предшественников, новая радиостанция позволяет организовать работу практически во всех классических видах модуляции Михаил Артемов, директор концерна "Созвездие"

Специалист отметил, что изделие имеет открытую архитектуру. Это дает аппаратуре возможность проходить плановую модернизацию программного обеспечения. Оборудование может использоваться в виде унифицированного средства для организации радиосвязи в полевых и стационарных условиях.

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