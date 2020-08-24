"Ростех" представил нейросеть для управления группами боевых роботов

Проект создается холдингом "Росэлектроника".

Холдинг "Росэлектроника", входящий в состав государственной корпорации "Ростех", представил на "Армии-2020" нейросеть для управления группами боевых роботов. Автоматизированная интеллектуальная система будет контролировать формирования боевых роботов.

Система представляет собой программное обеспечение для управления средствами поражения в автоматизированном режиме...Достоверность и устойчивость системы обеспечивается применением математических моделей с элементами искусственного интеллекта сообщение "Ростеха"

Специалисты пояснили, что после обнаружения цели противника средствами разведки (при помощи беспилотника, спутника или радиолокационной станцией), информация об объекте поступит в мобильный пункт управления. Нейросеть обработает данные, сформирует и передаст команду средствам ликвидации (ракетным, реактивным или артиллерийским комплексам).

В госкорпорации отметили, что внедрение нейросети позволит увеличить эффективность боевых систем в три раза за счет минимизации участия человека в процессе. Кроме военных целей разработка может использоваться в нуждах МЧС для управления комплексами пожаротушения. В перспективе система сможет управлять беспилотным транспортом и роботизированной сельскохозяйственной техникой.

Командный пункт управления Ил-80 получит обновленную систему связи.

Видео: YouTube / Haci Productions