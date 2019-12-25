Командный пункт управления Ил-80 получит обновленную систему связи

"Полет" модернизирует системы связи российского самолета.

Воздушно-командный пункт стратегического управления Ил-80 получит обновленную систему связи. Об этом сообщили журналисты из ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга "Росэлектроника", входящего в государственную корпорацию "Ростех".

Специалистами НПП "Полет" проводится плановая модернизация систем связи Ил-80 с конечной задачей повышения надежности управления пресс-служба холдинга "Росэлектроника"

Разработчики объяснили, что модернизация проводится за счет внедрения передовых информационных технологий.

Напомним, что Ил-80 является воздушным командным пунктом. Он необходим для управления вооруженными силами во время ядерного конфликта. Самолет создан на базе пассажирского лайнера Ил-86. На вооружении в РФ находятся четыре борта Ил-80.

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