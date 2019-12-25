В Ростовской области расследуют кражу из грузового люка Ил-80

Неизвестные вскрыли грузовой люк и похитили из самолёта 39 радиостанций.

В Ростовской области сотрудники транспортной полиции расследуют кражу из грузового люка Ил-80. Заявление подали представители Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах пишет, что завод производил замену смазки на штоках амортизаторных стоек шасси самолета Ил-80. После неизвестные вскрыли грузовой люк и похитили из самолёта 39 радиостанций.

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