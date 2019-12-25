Виталий Гасанов найден мертвым около водоема в Кривой Балке.

В Дагестане нашли тело брата главы администрации республики. Об этом рассказали представители Telegram-канала Baza. По данным местных журналистов, правоохранительные органы обнаружили пропавшего ранее Виталия Гасанова. Жертва находилась на берегу водоема около поселка Кривая Балка. Рядом с населенным пунктом мужчину видели в последний раз. Видимых травм на теле погибшего не зафиксировано.

Напомним, что об исчезновении родственника высокопоставленного чиновника по региону стало известно накануне. Виталий Гасанов вышел из дома 4 октября. Это произошло в окрестностях Махачкалы. Полиция рассматривала версию о похищении человека ради выкупа или воздействия на родственников.

Врио главы Дагестана отправил правительство региона в отставку.

Фото: Telegram-канал BAZA