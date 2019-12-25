По делу о краже из самолета "Судного дня" назначены новые экспертизы

Экспертизы продолжатся в течение месяца.

Следователи назначили новые экспертизы по делу о краже аппаратуры из самолета Ил-80 в Ростовской области. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на защитника подозреваемого в хищении Ольгу Бояркину.

По ее словам, экспертизы назначены для опознавания следов обуви, которые были обнаружены на борту самолета. Бояркина подчеркнула, что эта процедура может занять приблизительно один месяц.

Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что неизвестные похитили оборудование на сумму более одного миллиона рублей из самолета Ил-80 на аэродроме ТАНТК им. Бериева в Таганроге. В этом обвиняют жителя Таганрога Жору Хачунца. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 5 июня.

Отметим, воздушное судно Ил-80 предназначено для управления войсками в условиях ядерной войны. На Западе его прозвали самолетом "Судного дня".

Ранее российский истребитель Су-30 пригрозил пуском ракет самолетам Франции.

Фото: warbook.club