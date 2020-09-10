Российский истребитель Су-30 пригрозил пуском ракет самолетам Франции

Три французских самолета были замечены у Крыма 11 мая.

Российские радары 11 мая засекли присутствие у границ Крыма трех истребителей Франции. Об этом информирует пресс-служба Южного военного округа.

Сообщается, что французские самолеты, среди которых были два истребителя Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135, совершали полет над акваторией Черного моря. Российские военнослужащие хотели пресечь присутствие авиации пуском нескольких ракет, по этого удалось избежать.

Пилот первого класса Андрей Красноперов прокомментировал изданию "Царьград" эту ситуацию. По его словам, российский истребитель при приближении к самолетам Франции, подал сигнал, чтобы они покинули данную территорию.

Поставили задачу отогнать, он подходит и показывает крылышками оружие, что, типа, ребята, куда надо – то есть направление отхода показывает и все. Андрей Красноперов, пилот I класса

Красноперов добавил, что в случае непослушания со стороны французских летчиков российские могли пустить "пару ракет".

Сообщается, что полет самолетов Франции проходил в соответствии с международными нормами, нарушения государственной границы России допущено не было.

Ранее истребитель шестого поколения, разработанный США, совершил первый полёт.

Фото: komotoz.ru