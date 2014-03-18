Forbes: пилоты ВКС России следили за секретной операцией сил НАТО в Черном море

Силы альянса искали в регионе радары противника.

Forbes: пилоты Воздушно-космических сил России следили за секретной операцией сил НАТО в Черном море. По мнению журналистов издания, силы международного военного альянса тестировали российскую оборону и проводили радиоэлектронную разведку. Речь идет об инциденте, когда военным из РФ пришлось направить в акваторию региона Су-30, который наблюдал за действиями французской боевой авиации. В общей сложности в воздушном пространстве было зафиксировано два истребителя Mirage 2000D и один самолет-заправщик.

Экипаж российского истребителя мельком увидел секретную французскую операцию. публикация Forbes

К такому выводу авторы статьи пришли после появления снимков самолетов Франции. На кадрах было заметно, что "под животом" у бортов располагались средства, необходимые для разведывательной операции. Снимки продемонстрировали тонкие капсулы с чувствительными электронными приемниками, которые позволяют обнаруживать радары противника.

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Фото: politros.com

