Назван возможный срок поступления ПВО "Гибка-С" в войска

Первая партия ЗРК поступит в ВС России в 2021 году.

Назван возможный срок поступления ПВО "Гибка-С" в вооруженные силы России. Об этом сообщили журналисты "ТАССа" со ссылкой на военное ведомство. По данным агентства, машины разведки и управления ЗРК будут переданы в армию уже в 2021 году.

Государственные испытания "Гибка-С" завершились в конце 2019 года. В пресс-службе компании "Росэлектроника" заявили, что тесты признали успешными. Минобороны подготовило рекомендации по повышению боеспособности комплекса. Сейчас разработчики подготавливают серийное производство аппаратов.

Напомним, что "Гибка-С" является зенитным ракетным комплексом ближнего действия. Он функционирует при помощи шасси от бронеавтомобиля "Тигр". К качестве вооружения разработчики использовали комплексы "Верба", "Игла". Они способны ликвидировать цель на расстоянии до шести километров. ЗРК может уничтожать цели, двигающиеся со скоростью до 400 метров в секунду.

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Фото: YouTube/RG NEWs