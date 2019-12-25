В 2019 году РФ увеличила объемы поставок оружия за границу.

"Синьхуа": оружейные санкции США помогли России. Китайское агентство прокомментировало данные Минобороны России об экспорте вооружения по итогам 2019 года. Чиновники заявили, что стоимость отправленных за границу товаров превысила 15,2 миллиардов долларов. В КНР считают, что Россия смогла сохранить ведущие позиции на международном рынке в данной отрасли. Авторы "Синьхуа" написали о том, что успешная реализация оружия увеличит возможности российского ОПК. Это позволит увеличить экономический рост в стране.

В "Российской газете" напомнили, что заказчиками российского оружия в прошлом году стали более 50 стран. Объем продаж оружия вырос по сравнению с 2018 годом. Тогда он составлял 15 миллиардов долларов. за последние пять лет РФ занимает второе лето по продажам вооружения. Страна изготавливает 20% от всех продукции военного назначения.

Напомним, что основными покупателями вооружения России стали страны Ближнего Востока. Экспертам удалось продать С-400 в Индию и Турцию. В ближайшее время военные намерены активно продвигать на международных рынках системы С-350 и С-500. Интерес иностранные коллеги также проявляют к истребителям Су-35С и ЗРК.

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