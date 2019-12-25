Преступник смог ранить двух человек.

В Китае мужчина ворвался с ножом в больницу и напал на людей. Об этом рассказали представители управления общественной безопасности района Тяньхэ города Гуанчжоу в южной провинции Гуандун. По данным чиновников, преступнику удалось ранить двоих человек. Трагедия произошла 31 октября около 10 часов утра по местному времени (05:00 утра по московскому времени).

Известно, что злоумышленником являлся 35-летний уроженец северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Его мотивация для нападения на больницу неизвестна. Однако в СМИ заявили, что ранее он проходил лечение в данном учреждении. Известно, что нападающий не выжил.

Сейчас в больнице работает полиция, ведется проверка по факту случившегося. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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Фото: Pixabay.com