Предварительной причиной пожара называют неисправность отопительной печи.

В Кировской области загорелся склад на деревообрабатывающем предприятии.

Инцидент произошел в поселке Ленинское. На территории деревообрабатывающего предприятия загорелся склад. Из-за сильного ветра пламя быстро охватило все здание.

Площадь огня составила 300 квадратных метров. По словам дознавателя МЧС России Анны Поповой, предварительной причиной пожара называют неисправность отопительной печи.

Ранее мы сообщали, что на пожаре в Амурской области спасли 10 человек.

Видео: МЧС России