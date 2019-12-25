В Киеве заявили об отводе войск России от украинских границ

В Минобороны России ранее сообщили о возвращении военных в свои части до 1 мая.

Глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что Россия начала процесс по отводу войск от границ. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Также украинская разведка заявляет, что российские военные покидают место своего временного базирования на границе Украины с Крымом. Однако войска РФ не оставляют своих позиций возле Воронежа. Дейнеко отметил, что говорить о намерении России полностью отозвать свои войска от границ с Украиной пока рано.

Действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат <...> Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим. Сергей Дейнеко, глава государственной погранслужбы Украины

Напомним, в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, вернутся в расположение своих частей до 1 мая.

Ранее мы сообщали, что Минобороны России и Узбекистана подготовили программу партнерства.

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