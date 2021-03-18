В Киеве с 20 марта вводят строгий карантин. Об этом журналистам сообщил глава города Виталий Кличко. Чиновник уточнил, что жесткие ограничения для местного населения введены из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе. Медики фиксируют резкий рост числа новых зараженных коронавирусом.
Чтобы приостановить стремительное распространение коронавируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям города с 00:00 по местному времени (01:00 по московскому времени), то есть в ночь с пятницы на субботу, вводит строгие карантинные ограничения.
Виталий Кличко, мэр Киева
Глава украинской столицы объяснил, что введенный локдаун будет действовать на протяжении трех недель - с 20 марта по 9 апреля включительно.
Мэр Киева Виталий Кличко "лег" под танк и бросил гранату.
Видео: Youtube/Віталій Кличко
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