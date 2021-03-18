Виталий Кличко рассказал о новом локдауне для украинской столицы.

В Киеве с 20 марта вводят строгий карантин. Об этом журналистам сообщил глава города Виталий Кличко. Чиновник уточнил, что жесткие ограничения для местного населения введены из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе. Медики фиксируют резкий рост числа новых зараженных коронавирусом.

Чтобы приостановить стремительное распространение коронавируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям города с 00:00 по местному времени (01:00 по московскому времени), то есть в ночь с пятницы на субботу, вводит строгие карантинные ограничения. Виталий Кличко, мэр Киева

Глава украинской столицы объяснил, что введенный локдаун будет действовать на протяжении трех недель - с 20 марта по 9 апреля включительно.

Мэр Киева Виталий Кличко "лег" под танк и бросил гранату.

Видео: Youtube/Віталій Кличко