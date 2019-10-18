Мэр Киева Виталий Кличко "лег" под танк и бросил гранату

В Киеве прошли учения, направленные на отработку обороны города.

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в тренировке на полигоне. В учениях также приняли участие заместители градоначальника, главы районов. Об этом Виталий Кличко рассказал в Facebook.

Городское руководство несет ответственность за безопасность в столице и должно быть готово к любым событиям. Виталий Кличко, мэр Киева

Сам Кличко во время тренировки учился, "ложиться" под танк и бросать гранату. По словам мэра, такие учения станут регулярными для руководства Киева.

Ранее экс-премьер Украины сравнил пенсии в Киеве и Москве.

Видео: Facebook/Віталій Кличко