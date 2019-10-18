Мэр Киева Виталий Кличко "лег" под танк и бросил гранату

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в тренировке на полигоне. В учениях также приняли участие заместители градоначальника, главы районов. Об этом Виталий Кличко рассказал в Facebook.
Городское руководство несет ответственность за безопасность в столице и должно быть готово к любым событиям.
Виталий Кличко, мэр Киева
Сам Кличко во время тренировки учился, "ложиться" под танк и бросать гранату. По словам мэра, такие учения станут регулярными для руководства Киева.
Ранее экс-премьер Украины сравнил пенсии в Киеве и Москве.
Видео: Facebook/Віталій Кличко
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