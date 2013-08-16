В Киеве началась церемония прощания с экс-премьером Украины Марчуком

Чиновник был главой правительства в 1995-1996 года.

В Киеве началась церемония прощания с экс-премьером Украины Евгением Марчуком. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала "Украина-24". В СМИ напомнили, что чиновник занимал должность в период с 1995 по 1996 год. Он скончался 5 августа от последствий заражения коронавирусом.

В эти минуты началась церемония прощания с Евгением Марчуком. В последний раз увидеться с ним можно с 12:00 до 15:00 (по московскому времени). Еще за час до официальной церемонии здесь начало собираться много его друзей, знакомых и тех, кто с ним работал. корреспондент телеканала

Напомним, что Евгений Марчук кроме поста главы украинского правительства также являлся первым главой Службы безопасности Украины. Это рабочее место он занимал в период 1991 по 1994 год. Затем чиновник отметился на должности Секретаря СНБО, министра обороны. С 2018 по 2019 год он представлял Киев в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

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Видео: YouTube / ukraynahaber