Угроза взрыва не подтвердилась.

В Казахстане эвакуировали аэропорт из-за террористической угрозы. Об этом рассказали журналисты из местного информационного издания Sputnik со ссылкой на представительство "КазАэронавигации". Известно, что людей пришлось срочно выводить из издания в ночь на 15 декабря. В воздушную гавань Шымкента на электронную почту пришло заявление об опасности взрыва. Анонимный источник рассказал о заложенной в одном из терминалов бомбе. По результатам проверки территории спецслужбами угроза взрыва не подтвердилась.

Полиция и городской департамент КНБ совместно со службами аэропорта проводят специальные мероприятия. В терминале аэропорта проведена эвакуация людей. местное министерство по индустрии и инфраструктурному развитию

В транспортном управлении полиции добавили, что возбуждено уголовное дело по статье 273 за заведомо ложное сообщение о терроризме. После проверки людей запустили обратно в аэропорт.

Два самолета, вылетевших из Петербурга в Калининград, вернулись в Пулково из-за тумана.

Фото и видео: Instagram/open.shymkent