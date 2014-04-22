В Кабуле возле больницы прогремел взрыв

СМИ Афганистана: у входа в военный госпиталь взорвался террорист-смертник.

В Кабуле возле больницы Сардар Мохаммад Дауд Хан прогремел взрыв. Об этом рассказали местные журналисты. Известно, что трагедия произошла по вине террориста-смертника. Он подорвал самодельное устройство рядом с медицинским учреждением на 400 мест. Здание находится вблизи министерства по здравоохранению Афганистана. Очевидцы уточнили, что слышали звуки выстрелов сразу после взрыва.

Местные телеканалы со ссылкой на местных жителей добавили, что за первым взрывом последовал еще один. Информационное агентство Aamaj News рассказало о том, что боевик привел взрывное устройство в действие у входа в госпиталь.

По дополнительным данным от Aamaj News говорится о том, что больница Сардар Дауд является крупнейшим военным госпиталем Афганистана. Сейчас в помещении якобы могут находиться сообщники террориста-смертника. Внутри ведется перестрелка. Уточняются сведения о возможных пострадавших и погибших.

Двенадцать человек погибли в результате взрыва в аэропорту Йемена.

Фото: Twitter / Aamaj News

Видео: Twitter / soraya_lennie, ahmadsu54692720