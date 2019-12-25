В Кабуле прогремел взрыв

СМИ: пострадало не менее пяти человек.

Мощный взрыв произошел рядом со школой в столице Афганистана Кабуле утром 30 ноября. Об этом рассказали местные журналисты. Телеканал 1TV News уточнил, что есть пострадавшие. По данным источника СМИ, инцидент произошел рядом со зданием старшей школы. Еще один телеканал Ariana News отметил, что взорвалась придорожная мина.

Местные жители и очевидцы рассказали прессе о том, что при взрыве ранено по меньшей мере пять человек. В том числе среди пострадавших есть представители радикального движения "Талибан" (Запрещенная на территории РФ террористическая организация).

Напомним, что 15 августа представители "Талибана" вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война в Афганистане окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула велась эвакуация иностранцев и жителей страны, помогавшим международным организациям и посольствам. К 31 августа американские военные покинули столичный аэропорт в регионе. Этим завершилась 20-летняя военная миссия Вашингтона в Афганистане.

Посол прокомментировал перспективу сотрудничества России и "Талибана"*.

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