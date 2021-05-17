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В Израиле раскрыли причину обострения конфликта с ХАМАС

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Постпред Израиля считает, что что обострение началось из-за внутренней политики Палестины.

Постпред Израиля Гилад Эрдан раскрыл возможную причину обострения конфликта между Тель-Авивом и движением ХАМАС. Об этом она рассказал на заседании Совета безопасности ООН.

Он считает, что обострение началось из-за "внутренних политических маневров" Палестины.

ХАМАС полностью задумал это с целью захватить политическую власть. Все это было частью их порочного плана.

Гилад Эрдан, постпред Израиля

По его мнению, ХАМАС стремится ликвидировать израильское государство и сменить палестинскую администрацию. Также в планах исламистского движения стоит соперничество за власть на Западном Берегу.

Эрдан считает, руководству ХАМАС воспротивилось решению президента ПНА Махмуда Аббаса отложить выборы в Палестине. Он отметил, что они не проводились на протяжении 15 лет. 

Ранее глава МИД Палестины назвал Израиль "вооруженным вором".

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

 

Теги: гилад эрдан, израиль, палестина, сектор газа, хамас
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей,

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