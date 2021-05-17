В Израиле раскрыли причину обострения конфликта с ХАМАС

Постпред Израиля Гилад Эрдан раскрыл возможную причину обострения конфликта между Тель-Авивом и движением ХАМАС. Об этом она рассказал на заседании Совета безопасности ООН.
Он считает, что обострение началось из-за "внутренних политических маневров" Палестины.
ХАМАС полностью задумал это с целью захватить политическую власть. Все это было частью их порочного плана.
Гилад Эрдан, постпред Израиля
По его мнению, ХАМАС стремится ликвидировать израильское государство и сменить палестинскую администрацию. Также в планах исламистского движения стоит соперничество за власть на Западном Берегу.
Эрдан считает, руководству ХАМАС воспротивилось решению президента ПНА Махмуда Аббаса отложить выборы в Палестине. Он отметил, что они не проводились на протяжении 15 лет.
Ранее глава МИД Палестины назвал Израиль "вооруженным вором".
Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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