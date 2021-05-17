В Израиле раскрыли причину обострения конфликта с ХАМАС

Постпред Израиля считает, что что обострение началось из-за внутренней политики Палестины.

Постпред Израиля Гилад Эрдан раскрыл возможную причину обострения конфликта между Тель-Авивом и движением ХАМАС. Об этом она рассказал на заседании Совета безопасности ООН.

Он считает, что обострение началось из-за "внутренних политических маневров" Палестины.

ХАМАС полностью задумал это с целью захватить политическую власть. Все это было частью их порочного плана. Гилад Эрдан, постпред Израиля

По его мнению, ХАМАС стремится ликвидировать израильское государство и сменить палестинскую администрацию. Также в планах исламистского движения стоит соперничество за власть на Западном Берегу.

Эрдан считает, руководству ХАМАС воспротивилось решению президента ПНА Махмуда Аббаса отложить выборы в Палестине. Он отметил, что они не проводились на протяжении 15 лет.

Ранее глава МИД Палестины назвал Израиль "вооруженным вором".

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций