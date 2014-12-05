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Глава МИД Палестины назвал Израиль "вооруженным вором"

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Рияд аль-Малики выступил с речью на на заседании Совета Безопасности ООН.

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики сравнил Израиль с вооруженным вором, который ворвался в дом жителей Палестины. Об этом он заявил на на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам,  власти Израиля наносят ущерб семьям Палестины на протяжении многих десятилетий.

Израиль - вооруженный вор, который вошел в наш дом и терроризирует нашу семью. Он уничтожает наши дома, угнетает наш народ поколение за поколением.

Рияд аль-Малики, глава МИД Палестины

Он также предложил ряд инструментов, которые, по его мнению, помогут в разрешении конфликта между странами. Рияд аль-Малики считает, что военное вмешательство иностранных государств, приостановление с Иерусалимом двусторонних отношений,  а также наложение эмбарго на поставки вооружения могли бы гарантировать соблюдение властей Израиля их обязательств.

Ранее в Израиле после крушение трибуны в синагоге госпитализировали более 200 человек

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: израиль, палестина, рияд аль-малики
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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