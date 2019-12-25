В ЦАХАЛ прокомментировали сообщение ливанского телеканала "Аль-Маядин".

В Израиле опровергли сообщения о подрыве патруля на границе с Ливаном. Об этом в собственном Twitter-аккаунте рассказал официальный представитель армии Иерусалима Авихай Эдри. Чиновник подчеркнул, что инцидента с участием ЦАХАЛ, о котором заявил ливанский телеканал "Аль-Маядин" около поселения Удейси, не было.

Взрывы, которые слышались сегодня утром на границе с Ливаном, были связаны с рутинными полевыми операциями ЦАХАЛ на границе. Вопреки утверждениям, никаких взрывных устройств против израильских вооруженных сил не применялось Авихай Эдри, представитель армии Израиля

Напомним, что утром 26 декабря ливанские журналисты сообщили, что на пути следования израильских военных сдетонировало взрывное устройство. Из-за этого пострадавшими якобы оказались несколько человек из армии ЦАХАЛ.

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