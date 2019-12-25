В МИД Ирана заявили, что не будут предпринимать "удар по женщине".

В Иране рассказали, кому будут мстить за генерала Касема Сулеймани. В газете Politico сообщили, что для Тегерана целью являются только те личности, которые ответственны за убийство командующего Корпусом стражей исламской революции. Об этом рассказал Хосейн Салами.

Напомним, что ранее США обвинили власти Ирана в том, что они якобы рассматривают возможность ликвидации американского посла в Южно-Африканской Республике Ланы Маркс. Возможное убийство дипломата связали с местью за гибель Касема Сулеймани. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде опроверг информацию о покушении на американку. Он уточнил, что страна не забудет и не простит Америке "трусливое убийство" генерала.

Господин Трамп, месть за нашего великого генерала реальна и серьезна. Вы думаете, что за кровь нашего брата и мученика мы нанесем удар по женщине, послу в ЮАР? Мы будем бить по тем, кто напрямую или косвенно участвовал в гибели этого великого человека" Саид Хатибзаде, официальный представитель МИД Ирана

Трамп пригрозил Ирану ответом в случае нападения.