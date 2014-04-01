Трагедия с рейсом Sriwijaya Air произошла в январе 2021 года.

В Индонезии обнаружили речевой самописец разбившегося Boeing 737-524. Об этом сообщили журналисты из информационного агентства Reuters со ссылкой на местный минтранспорта. Чиновники уточнили, что важный объект найден утром 31 марта.

Напомним, что пассажирский лайнер потерпел крушение в январе текущего года. Рейс выполняла авиакомпания Sriwijaya Air. Самолет разбился в акватории Яванского моря. В Минтранспорта Индонезии проведут пресс-конференцию по поводу находки самописца с борта в 07:00 часов утра по местному времени (11 часов утра по московскому времени).

Известно, что самолет 737-524 9 января вылетел из Джакарты в город Пантианак. На борту лайнера находились 62 человека. Спустя несколько минут после взлета борт упал в районе архипелага Серибу. Специалисты заявили, что не получали аварийных сигналов в зоне ответственности.

При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали 28 человек.

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