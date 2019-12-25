У воздушного средства не закрылась правая стойка шасси.

В Хабаровске аварийно сел самолет вооруженных сил Бангладеша. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. Чиновник уточнил, что инцидент произошел после проведенного на борту ремонта. Работы проводились силами иностранного государства.

Воздушное судно ВС Республики Бангладеш 5 ноября 2020 года произвело аварийную посадку в аэропорту Хабаровска. После проведения ремонтных работ, сегодня судно должно было следовать по маршруту, однако при взлете не закрылась правая стойка шасси эксперт Дальневосточной транспортной прокуратуры

Источник уточнил, что аварийные службы аэропорта города сработали в штатном режиме. Помощь экипажу самолета не потребовалась.

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