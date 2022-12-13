В Грузии задержали шестерых сторонников "Исламского государства"

Сведения о деятельности преступников передана странам, в которых боевики планировали устроить теракты.

Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии задержали шестерых граждан республики, связанных с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена на территории России). В пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что боевики планировали организовать на территории различных страны террористических и экстремистских актов. Мероприятия проводились на основании постановления от местной судебной инстанции. Предположительно, фигуранты расследования имеют отношение к командованию противоправного движения. Во время обысков у подозреваемых силовики изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества. Возбуждено уголовное дело. Одного из мужчин, который является иностранным гражданином, оперативники отправили центр временного размещения мигрантов при МВД Грузии.

Контртеррористическим центром задержаны сторонники террористической организации "Исламское государство". Контртеррористическая операция была одновременно проведена в четырех местах, задержаны шесть граждан Грузии. пресс-служба силовой структуры в Грузии

ФСБ задержала украинскую шпионку за передачу данных о позициях группировки "Восток".

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье