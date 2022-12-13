ФСБ задержала украинскую шпионку за передачу данных о позициях группировки "Восток"

Сотрудники ФСБ России задержали гражданку Украины за передачу данных о позициях группировки "Восток". Об этом сообщили в ЦОС ведомства.
В опубликованном сообщении отмечается, что 25-летняя подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций российских войск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики изъяли технические средства, в которых были обнаружены геоданные с дислокацией и деятельностью группировки "Восток".
В настоящее время подозреваемая заключена под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "шпионаж".
Ранее мы сообщали, что в Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву видео с военной техникой.
Видео: ФСБ России
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