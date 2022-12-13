В Крыму задержали мужчину, передававшего Киеву видео с военной техникой

Сейчас мужчина арестован по уголовному делу о госизмене.

Российские силовики задержали 34-летнего жителя Крыма, который передавал Вооруженным силам Украины видеоролики с российской военной техникой. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей ФСБ РФ. Далее сведения использовались иностранными спецслужбами для нанесения ракетных атак по объектам. В настоящее время подозреваемый арестован по статье 275 УК РФ за государственную измену в форме шпионажа. Решение о помещении местного жителя полуострова под стражу принял Лефортовский суд Москвы.

Задержанный осуществил пересылку в чат-бот одного из украинских телеграм-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинским эшелоном военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции. ЦОС ФСБ России

ФСБ сообщила о попытке СБУ завербовать первого замминистра МЧС ДНР.

Фото и видео: ФСБ России