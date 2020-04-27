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В Эстонии стартовали военные учения с НАТО

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Они закончатся 5 июня 2021 года.

На территории Эстонии 17 мая начались крупные международные учения Kevadtorm. Об этом информирует пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

По данным ведомства, мероприятия продлятся до 5 июня. В общей сложности, в них будут задействовано около семи тысяч эстонских военных их пехотных бригад, специальных рот и подразделений военной полиции.

Учения являются заключительным этапом подготовки военнослужащих срочной службы, наша цель - выпустить в резерв подразделения, которые не будут уступать своим предшественникам.

Эркки Рооснурм, один из организаторов учений

Также сообщается, что в военных учениях примут участие военнослужащие таких стран как Великобритания, Дания, Италия, Латвия, Польша, США и Франция. 

Место учений – территория центральной и северной Эстонии.

Ранее в Эстонии в рамках крупных учений высадились более 700 американских военнослужащих.

Видео: YouTube / Sõdurileht


 

Теги: kevadtorm, военные учения, нато, эркки рооснурм, эстония
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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