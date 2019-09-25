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Вчера, 12:30
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В Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за ремонта моста

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Движение по одной из полос будет перекрыто до середины сентября.

В Екатеринбурге из-за ремонта моста на Кольцовском тракте возникла большая пробка. Данные по состоянию на автодорогах предоставил сервис "Яндекс.Карты", пишет издание "АиФ".

Автомобилисты выражают негодование по поводу того, что  из-за пробки они теряют время и рискуют опоздать на свое рабочее место.

Это просто адовый ад. Едем уже час в этой пробке со стороны Кольцово. И никак не можем проехать.

комментарий одного из водителей

Ремонтные работы ведутся у моста на Луганской - Машинной. Местные СМИ отмечают, что в Екатеринбурге движение будет закрыто до середины сентября текущего года на полосе, которая ведет в сторону аэропорта "Кольцово".

Ранее в Южно-Сахалинске танк упал с трала на проезжую часть.

Видео: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга


 

Теги: екатеринбург, пробка, ремонт дороги
Категории: Новости России, Лента новостей,

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