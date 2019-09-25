В Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за ремонта моста

В Екатеринбурге из-за ремонта моста на Кольцовском тракте возникла большая пробка. Данные по состоянию на автодорогах предоставил сервис "Яндекс.Карты", пишет издание "АиФ".
Автомобилисты выражают негодование по поводу того, что из-за пробки они теряют время и рискуют опоздать на свое рабочее место.
Это просто адовый ад. Едем уже час в этой пробке со стороны Кольцово. И никак не можем проехать.
комментарий одного из водителей
Ремонтные работы ведутся у моста на Луганской - Машинной. Местные СМИ отмечают, что в Екатеринбурге движение будет закрыто до середины сентября текущего года на полосе, которая ведет в сторону аэропорта "Кольцово".
Ранее в Южно-Сахалинске танк упал с трала на проезжую часть.
Видео: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга
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