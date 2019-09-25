В Екатеринбурге образовалась огромная пробка из-за ремонта моста

Движение по одной из полос будет перекрыто до середины сентября.

В Екатеринбурге из-за ремонта моста на Кольцовском тракте возникла большая пробка. Данные по состоянию на автодорогах предоставил сервис "Яндекс.Карты", пишет издание "АиФ".

Автомобилисты выражают негодование по поводу того, что из-за пробки они теряют время и рискуют опоздать на свое рабочее место.

Это просто адовый ад. Едем уже час в этой пробке со стороны Кольцово. И никак не можем проехать. комментарий одного из водителей

Ремонтные работы ведутся у моста на Луганской - Машинной. Местные СМИ отмечают, что в Екатеринбурге движение будет закрыто до середины сентября текущего года на полосе, которая ведет в сторону аэропорта "Кольцово".

Ранее в Южно-Сахалинске танк упал с трала на проезжую часть.

Видео: Telegram / E1.RU | Новости Екатеринбурга



