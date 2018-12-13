В Доме дружбы Ленобласти отпраздновали День славянской письменности и культуры

В работе круглого стола, посвященного Дню славянской письменности и культуры, приняли участие представители национально-культурных общественных организаций, члены совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области.

В Доме дружбы Ленинградской области состоялись мастер-классы по глаголице и кириллице, написанию кириллицы на восковой новгородской доске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

В работе круглого стола, посвященного Дню славянской письменности и культуры, приняли участие представители национально-культурных общественных организаций, члены совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области.

С тематическими докладами выступили представитель Союза русских землячеств Зоя Сорокина ("Этот день — единственный государственно-церковный праздник") и руководитель ансамбля украинской песни "Рось" Валентин Иващенко ("Украинский язык — один из самых древних славянских языков").

Участники круглого стола также познакомились с книжной выставкой "Славянского слова узорная вязь", которую представила Ленинградская областная научная библиотека и совершили экскурсию в интерактивные музеи славянской культуры (русский, белорусский, украинский музеи).

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО