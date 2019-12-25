Российский препарат будет в Подгорице во второй половине дня.

В Черногории ждут прибытия первой партии "Спутника V" из России. Об этом сообщило местное правительство. По данным чиновником, дозы вакцины российского производства будут в стране уже во второй половине дня 25 февраля.

Первые вакцины прибыли в Черногорию неделю назад как дотация из Сербии. Иммунизация приоритетных групп населения началась. Завтра прибывает и первый контингент вакцины "Спутник V", обеспеченный в ходе прямых переговоров с Россией. правительство Черногории

Напомним, что прививку "Спутником V" сделала глава местного Минздрава Елена Боровинич-Бойович еще 23 февраля. Массовая вакцинация населения в стране началась с 20 числа, когда премьер-министр Сербии Ана Брнабич передала властям Черногории две тысячи доз российской вакцины.

Черногория и Сент-Винсент и Гренадины одобрили вакцину "Спутник V".

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