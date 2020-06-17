В Черногории задержали 23 человека в ходе акции полиции

Полиция задержала местных чиновников.

В Черногории задержали 23 человека в ходе силовой акции полиции. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на местную полицию. Акция протеста прошла в муниципалитете Будва. В результате столкновений с местными жителями пострадал один правоохранитель.

В результате интервенции полиции утром собравшиеся сломали стекла на входных дверях в здание муниципалитета полиция Черногории

Напомним, что с осени 2019 года активисты пытаются переизбрать муниципальную власть Будвы .Несколько попыток сменить власть административным путем не удались. Утром 17 июня полиция провели силовую акцию, в ходе которой задержан глава Будвы Марко Царевич, представляющий Демократическую партию социалистов. Также пойман председатель муниципального собрания Крсто Радович и другие руководящие чиновники. Многие оказали сопротивление представителям закона.

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Видео: Youtube/ in4snet