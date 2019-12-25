В ЦАР три миротворца ООН погибли в результате нападения

Стефан Дюжаррик прокомментировал трагедию в ЦАР.

В Центральной Африканской республике три миротворца ООН погибли в результате нападения. Об этом говорится в официальном заявлении генерального секретаря Стефана Дюжаррика. Чиновник уточнил, что жертвами стали представители миссии по стабилизации в ЦАР. На них напали неизвестные силы. Также известно о двух раненых.

Генсек решительно осуждает сегодняшние нападения на национальные силы обороны и безопасности и Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации МИНУСКА в Декоа и Бакуме. В Декоа три миротворца из Бурунди были убиты и двое ранены Стефан Дюжаррик, официальный представитель ООН

Международная организация призвала местные власти расследовать произошедшую трагедию и добиться привлечения исполнителей к ответственности.

Напомним, что с декабря 2013 года в ЦАР начались столкновения между повстанцами-христианами и боевиками исламистской группировки. К концу июля 2018 года свои дома покинули около миллиона человек. Погибшими считаются шесть тысяч жителей ЦАР.

Посол России в ЦАР опроверг сообщения о переброске сотен военных.

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