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В ЦАР три миротворца ООН погибли в результате нападения
Сегодня, 7:50
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lesjasap

В ЦАР три миротворца ООН погибли в результате нападения

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Стефан Дюжаррик прокомментировал трагедию в ЦАР.

В Центральной Африканской республике три миротворца ООН погибли в результате нападения. Об этом говорится в официальном заявлении генерального секретаря Стефана Дюжаррика. Чиновник уточнил, что жертвами стали представители миссии по стабилизации в ЦАР. На них напали неизвестные силы. Также известно о двух раненых.

Генсек решительно осуждает сегодняшние нападения на национальные силы обороны и безопасности  и Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации МИНУСКА в Декоа и Бакуме. В Декоа три миротворца из Бурунди были убиты и двое ранены

Стефан Дюжаррик, официальный представитель ООН

Международная организация призвала местные власти расследовать произошедшую трагедию и добиться привлечения исполнителей к ответственности.

Напомним, что с декабря 2013 года в ЦАР начались столкновения между повстанцами-христианами и боевиками исламистской группировки. К концу июля 2018 года свои дома покинули около миллиона человек. Погибшими считаются шесть тысяч жителей ЦАР.

Посол России в ЦАР опроверг сообщения о переброске сотен военных.

Фото: Pixabay.com

Теги: африка, боевики, оон, стефан дюжаррик, цар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Происшествия, Терроризм,

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