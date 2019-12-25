В Брно облили кетчупом стены генконсульства России

Красная жидкость символизирует кровь жертв трагедии во Врбетице.

В Брно облили кетчупом стены генерального консульства России. Об этом журналистам ТАСС рассказал представитель правоохранительных органов Чехии Павел Шваб. Специалист уточнил, что Брно располагается на юго-востоке страны. Неизвестны ночью испортили стены дипломатического здания около входа на территорию.

Ночью кто-то облил кетчупом стены генерального консульства России в Брно. Полиция ведет расследование по факту причинения ущерба чужому имуществу. представитель полиции Чехии

Напомним, что 18 апреля чешская полиция сообщила о задержании в Праге семи человек, которых заподозрили в вандализме. Злоумышленники облили кетчупом стены, окружающие территорию посольства России. По мнению злоумышленников, красный цвет кетчупа символизирует кровь людей, погибших во время взрывов в деревне Врбетице в 2014 году. Правительство Чехии считает, что к трагедии причастны спецслужбы РФ.

В Праге заявили, что число сотрудников генконсульств Чехии в России не изменится.

Фото: Instagram/Alena Hesová