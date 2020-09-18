В Британии возобновили съемки "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

Производство фильма было прервано из-за коронавируса у исполнителя главной роли.

В Великобритании возобновились съемки фильма "Бэтмен" режиссера Мэтта Ривза. Они были прерваны из-за коронавируса у одного из участников проекта. Об этом сообщили в студии Warner Bros.

Съемки фильма о Бэтмене стартовали в этом году, однако из-за пандемии коронавируса были приостановлены в марте и возобновились лишь в сентябре. Спустя время производство фильма вновь пришлось прервать из-за того, что у кого-то из участников тест на COVID-19 дал положительный результат. В самой студии Warner Bros. уточнять не стали, кто именно заболел. Однако источники издания Vanity Fair выяснили, что речь идет об исполнителе главной роли Роберте Паттинсоне.

Вернулся ли актер на съемочную площадку, пока не известно. Однако вполне возможно, что он приступил к работе после соблюдения двухнедельного карантина.

Премьера картины запланирована на 1 октября 2021 года. Сюжет охватит период становления Темного рыцаря. Предполагается, что речь пойдет о молодых годах супергероя. Бэтмену будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником.

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Видео: YouTube / Warner Bros.