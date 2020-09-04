Съемки "Бэтмена" приостановили из-за коронавируса у Паттинсона

Премьера запланирована на 1 октября 2021 года.

В Warner Bros. объявили о приостановке съемок нового фильма Мэтта Ривза о Бэтмене. В студии пояснили, что один из участников проекта заболел коронавирусом. У кого именно выявили инфекцию, в заявлении уточнять не стали. Однако источники издания Vanity Fair сообщили, что речь идет об исполнителе главной роли Роберте Паттинсоне.

Съемки фильма о Бэтмене стартовали в этом году, однако из-за пандемии коронавируса были приостановлены в марте и возобновились лишь недавно в Лондоне. Премьера запланирована на 1 октября 2021 года.

Сюжет охватит период становления Темного рыцаря. Предполагается, что речь пойдет о молодых годах супергероя. Бэтмену будут противостоять сразу шесть классических суперзлодеев во главе с Загадочником.

Ранее Роберт Паттинсон рассказал о подготовке к роли Бэтмена. Актер заявил, что усиленно занимается спортом и проводит много времени на свежем воздухе.

Видео: YouTube / Warner Bros.