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В Бокситогорском районе поезд столкнулся с "Жигули"
Сегодня, 20:53
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TretyakovaS
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В Бокситогорском районе поезд столкнулся с "Жигули"

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На железнодорожном переезде в районе станции "Заборье" Бокситогорского района пассажирский поезд сбил "Жигули". Водитель автомобиля получил травмы.

Как сообщает 47news, днем 2 октября на железнодорожном переезде в районе станции "Заборье" произошла авария с участием пассажирского поезда сообщением "Санкт-Петербург – Микунь" и автомобиля "Жигули".

Водитель легковушки выскочил на железнодорожный переезд. Поезд экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.
В результате аварии пострадал водитель "Жигули". Среди пассажиров поезда и работников железной дороги нет. Состав не сошел с рельс.

Отправление поезда произошло с задержкой в 15 минут. На график движения других поездов происшествие не повлияло.

Теги: дтп , новости ленобласти , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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