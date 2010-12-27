В Бокситогорском районе поезд столкнулся с "Жигули"

На железнодорожном переезде в районе станции "Заборье" Бокситогорского района пассажирский поезд сбил "Жигули". Водитель автомобиля получил травмы.

Как сообщает 47news, днем 2 октября на железнодорожном переезде в районе станции "Заборье" произошла авария с участием пассажирского поезда сообщением "Санкт-Петербург – Микунь" и автомобиля "Жигули".



Водитель легковушки выскочил на железнодорожный переезд. Поезд экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.

В результате аварии пострадал водитель "Жигули". Среди пассажиров поезда и работников железной дороги нет. Состав не сошел с рельс.



Отправление поезда произошло с задержкой в 15 минут. На график движения других поездов происшествие не повлияло.