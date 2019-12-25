Новыми обвиняемыми стали не менее 13 граждан Белоруссии.

В Белоруссии прошли новые задержания по делу о массовых протестах. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса". Они рассказали, что местная полиция поймала еще нескольких участников беспорядков по возбужденным уголовным делам после событий 14 июля. Новыми задержанными стали минимум 13 человек. Их обвиняют в сопротивлении представителям закона, а также в насилии в отношении правоохранителей и нарушении общественного порядка.

Напомним, что в Белоруссии проходили акции протеста. Люди вышли на улицы, чтобы высказать свое мнение по поводу ареста оппозиционных кандидатов президентских выборов. Отдельные митинги закончились стычками с сотрудниками ОМОНа. После одной из акций протеста полиция задержала около 300 нарушителей.

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